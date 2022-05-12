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Önce taciz sonra tehdit!

Masumlar Apartmanı'ndaki başarılı oyunculuğuyla beğeni toplayan Ezgi Mola kendisini taciz eden 'hayranı'yla uğraşıyor. Ezgi Mola'nın, bir reklam filminde birlikte rol alan figüran Kemal Kahraman oyuncuyu önce taciz etti sonra da tehdit... Mola ise soluğu mahkemede alarak o kişiden şikayetçi oldu.

12 Mayıs 2022 Perşembe 09:20
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Önce taciz sonra tehdit!

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola, bir reklam filminde birlikte rol aldığı Kemal Kahraman isimli kişinin tacizleriyle uğraşıyor. 7 yıl boyunca Ezgi Mola'yı takip ederek, taciz mesajları attığı iddia edilen 39 yaşındaki Kemal Kahraman'ın attığı mesajlar ortaya çıktı. Mola bu kişiden şikayetçi oldu.

Kemal Kahraman farklı tarihlerde çekilen reklam görüntüleri montajla birleştirilerek yayınlandı. Bununla da kalmadı Ezgi Mola'yı takip etti. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Kahraman ünlü oyuncuya "Seninle konuşmam lazım, seni görmem lazım' diyerek bağırmaya başladı.

Ünlü oyuncudan cevap alamayan Kahraman, bu kez parmağını sallayarak, 'İşimi yapmama engel oluyorsun, Seni çok kötü yapacağım haberin olsun' şeklinde tehditler savurdu. Olay yerinden hemen ayrılan Mola, bir müddet sonra sosyal medya üzerinden ve cep telefonundan aynı şahıs tarafından ölümle tehdit edilen mesajlar aldı.

'Olayı yanlış anlaşıldı'

Olayla ilgili şikayetçi olan ünlü oyuncu bir de Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma kararı aldırdı. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan 39 yaşındaki Kemal Kahraman, Ezgi Mola'yı takip etmediğini, sadece konuşmak istediğini, ünlü oyuncunun korkarak kaçtığı için olayı yanlış anladığını amacının kimseyi korkutmak olmadığını söyledi.

Kahraman amacının taciz etmek olmadığını ifade etti.

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