Künye
Kıbrıs 26
orta şiddetli yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kavgada bir kişiyi ağır yaraladı
Kavgada bir kişiyi ağır yaraladı
Üzerinden kokain çıktı!
Üzerinden kokain çıktı!
Makatından uyuşturucu çıktı
Makatından uyuşturucu çıktı
Eşini öldüresiye dövdü!
Eşini öldüresiye dövdü!
Kokainle yakalandı!
Kokainle yakalandı!
banner107

Orhan Gencebay kötü haberi sevenlerine duyurdu!

Önceki akşam Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülenen Orhan Gencebay, sevenlerine kötü bir haber verdi. Boğazında kitle oluştuğunu belirten usta sanatçı, "Önümüzdeki hafta ameliyat olacağım" dedi.

15 Ekim 2022 Cumartesi 20:22
77 Okunma
Orhan Gencebay kötü haberi sevenlerine duyurdu!



Etilerde bir mekan çıkışı görüntülenen Orhan Gencebay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sevenlerine kötü bir haber veren Gencebay, haftaya bıçak altına yatacağını söyledi.

"BOĞAZIM'DA KİTLE OLUŞMUŞ"

Orhan Gencebay, "Boğazımda kitle oluşmuş. Önümüzdeki hafta ameliyat olacağım. Ancak öyle büyütülecek bir durum değil. Operasyonun 25 dakika süreceğini öğrendim" dedi.

"AMELİYAT ÇIKIŞI STÜDYOYA GİRECEĞİM"

Öte yandan albüm hazırlığında olan Gencebay "5 şarkıdan oluşan yeni bir albüm yapacağım. Hepsinin sözlerini ben yazdım. Ameliyattan çıktığım gibi stüdyoya gireceğim" açıklamasını yaptı.

Son Güncelleme: 15.10.2022 20:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ek bagaj ücreti vermek istemeyen yolcu bütün valizini üzerine giydi
Ek bagaj ücreti vermek istemeyen yolcu bütün valizini üzerine giydi
Orhan Gencebay kötü haberi sevenlerine duyurdu!
Orhan Gencebay kötü haberi sevenlerine duyurdu!
Hadise sessizliğini bozdu
Hadise sessizliğini bozdu










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim