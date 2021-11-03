Oryantal Asena geçmişini sildirmek için harekete geçti

2017 yılında Hasan Dere ile nikah masasına oturan ve eski yaşamına veda eden oryantal Asena, geçmişini sildirmek için harekete geçti. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran Asena, evlenmeden önce verdiği pozları sildirmek istediğini ifade etti. Hakimlik, haberlerin 10 yıllık süreyi aştığı için unutulma hakkı kazandığını belirledi ve Asena'nın talebi kabul etti.