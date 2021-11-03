Künye
Kıbrıs 24
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sapığın hırsız arkadaşı!
Sapığın hırsız arkadaşı!
KADINA ŞİDDET! Zanlı teminata bağlandı
KADINA ŞİDDET! Zanlı teminata bağlandı
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti!
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti!
Çocuğa cinsel saldırı
Çocuğa cinsel saldırı
Uyuşturucu ile yakalandılar
Uyuşturucu ile yakalandılar
banner107

Oryantal Asena geçmişini sildirmek için harekete geçti

2017 yılında Hasan Dere ile nikah masasına oturan ve eski yaşamına veda eden oryantal Asena, geçmişini sildirmek için harekete geçti. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran Asena, evlenmeden önce verdiği pozları sildirmek istediğini ifade etti. Hakimlik, haberlerin 10 yıllık süreyi aştığı için unutulma hakkı kazandığını belirledi ve Asena'nın talebi kabul etti.

03 Kasım 2021 Çarşamba 16:17
0 Okunma
Oryantal Asena geçmişini sildirmek için harekete geçti
banner108

Sabah'ta yer alan habere göre İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran oryantal, evlenmeden önce verdiği pozları sildirmek istediğini belirtti.

Ünlü oryantal Asena, hakkındaki eski haberlerin eşiyle arasında tartışmalara neden olduğunu, bu durumun manevi olarak kendisini yaraladığını belirtti. Asena, 2017 yılında Hasan Dere ile evlenmiş ve hayatını değiştirmeye karar vermişti.

Asena, "Tüp bebek tedavisi görüyorum. Geçmişteki haberlerle yıpranıyorum, içeriklerin kaldırılması gerekiyor" dedi.

Hakimlik, haberlerin 10 yıllık süreyi aştığı için unutulma hakkı kazandığını belirledi ve Asena'nın talebi kabul edildi.

Anahtar Kelimeler:
Hasan DereOryantal AsenaAsena
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En sevdiği hayvan olan kertenkeleye benzemek için sayısız ameliyat oldu!
En sevdiği hayvan olan kertenkeleye benzemek için sayısız ameliyat oldu!
3 Kasım günlük burç yorumları
3 Kasım günlük burç yorumları
Canlı yayında şok sözler! "Cesedin yanında cinsel ilişkiye zorladı"
Canlı yayında şok sözler! "Cesedin yanında cinsel ilişkiye zorladı"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim