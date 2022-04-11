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Reklam yüzü olan Melisa Aslı Pamuk'a iç çamaşırı tepkisi!

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, yer aldığı iç çamaşırı reklamı nedeniyle gündemde. Gömlekle verdiği pozda, 'İçimde var' temalı bir reklam sloganıyla tanırım yapan genç oyuncu eleştirilerin merkezi oldu. Reklam afişini görenler sosyal medyada "Arabistan mı burası?" yorumunda bulundu.

11 Nisan 2022 Pazartesi 09:27
209 Okunma
Reklam yüzü olan Melisa Aslı Pamuk'a iç çamaşırı tepkisi!

Kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Mert Koç ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk bir markanın iç çamaşırı reklamında yer aldı.

Gömlek ile poz veren oyuncunun fotoğrafında, "İçimde var" yazması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İç çamaşırının gözükmemesine sinirlenen kullanıcılar "Arabistan mı burası", "İç çamaşırını gönül gözümle mi göreceğim", "Hayal gücümüzü o kadar geliştiremedik." şeklinde yorumlarda bulundular.

Daha önce de ünlü oyuncu Esra Bilgiç'in yine bir iç çamaşırı reklamında üzerine ceket giymesi eleştirilmişti.

tred

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