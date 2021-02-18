Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek dövdü
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek...
Boğazını sıkıp saçını çekti
Boğazını sıkıp saçını çekti
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı

Rihanna'nın iç çamaşırı markası Savage X Fenty'nin değeri 1 milyar dolara ulaştı

Moda alanında yatırımlarıyla öne çıkan ünlü şarkıcı Rihanna, pandemiden etkilenen moda markası Fenty'yi kapatma kararı almış olsa da iç çamaşırı markası Savage X Fenty ile başarıyı yakaladı. Marka, son aldığı yatırım desteği sayesinde 1 milyar dolarlık değere ulaştı. Bu da şirketin yüzde 150 büyümesi anlamına geliyor.

18 Şubat 2021 Perşembe 15:07
315 Okunma
Rihanna'nın iç çamaşırı markası Savage X Fenty'nin değeri 1 milyar dolara ulaştı

Ünlü şarkıcı Rihanna'nın yüzü, kapatma kararı aldığı moda markası Fenty'den yana gülmese de iç giyim firması Savage X Fenty, Rihanna'yı gururlandırıyor.

Barbadoslu şarkıcının Louis Vuitton’un çatı kuruluşu LVMH ile birlikte kurduğu
Savage X Fenty adlı iç giyim şirketinin değeri 1 milyar dolara ulaştı. Markaya biçilen bu değer, geçen hafta, markanın B serisi fonlarda 115 milyon dolar elde ettiğini söyleyen Forbes dergisi tarafından ortaya konuldu.

185 MİLYON DOLARLIK YATIRIM ALDI

Kaynak yaratma çabası, yatırımları arasında LVMH'nin de bulunduğu Amerikan-Fransız şirketi L Catterton tarafından yönetildi. savage X Fenty yatırımcıları arasında Marcy Venture Partners, Avenir Growth Capital, TriplePoint Venture ve Sunley House Capital şirketleri yer alıyor. California merkezli iç giyim markası, toplam 185 milyon dolar yatırım topladı.

Yeni nakit girişinden önce Forbes, Rihanna’nın şirketteki payının 80 milyon dolar veya şirketin yüzde 43’ü olduğunu tahmin ediyordu.

FENTY BEKLEMEDE, SAVAGE X FENTY YÜKSELİŞTE

Savage X Fenty yatırımının haberi, Rihanna’nın Fenty moda markasının iki yıldan daha az bir süre içinde kapanacağını duyurmasının ardından ortaya çıktı. Instagram üzerinden 1 Ocak itibariyle paylaşımlarını durduran Fenty, birkaç hafta içinde de online alışveriş platformunu ve ana dağıtım kanallarını kapatacak. LVMH'in yaptığı kısa açıklamada, bu kararın Rihanna ile ortak alındığı ve daha iyi şartlar için beklemeye geçildiği belirtildi.

Bu duraklama süresinde LVMH'nin, odağını daha çok Fenty Beauty ve Fenty Skin üzerinde yoğunlaştırmayı planladığı, iç çamaşırı markası Savage x Fenty ile iş birliğine destek olmaya devam edeceği açıklandı.

SATIŞLARDA RIHANNA ETKİSİ

Pandemi, özellikle satışları fiziksel mağazalara bağlı olan birçok markayı sarsarken, Savage X Fenty markası Kehlani, Megan thee Stallion gibi yüksek profilli influencer'lara yapılan büyük bir pazarlama harcaması sayesinde online satışları artırdı. Tabii ki markanın sahibi Rihanna, çevrimiçi etkileşim seviyelerini yükseltme söz konusu olduğunda başarılı bir yıldız. Markasının tanıtımı için iç çamaşırlarıyla kamera karşısına geçmekten de çekinmedi. 

Moda endüstrisi dergisi WWD'ye göre Savage X Fenty, VIP üyelerini yüzde 200 artırırken, yüzde 150'den fazla büyüdü.

Marka şüphesiz yeni yatırımcılar sayesinde elde ettiği parayı yeni kategoriler açmak ve yeni coğrafyalara açılmak için kullanacak. Savage X Fenty, iç çamaşırı şirketi olarak her yıl ABD satışlarında 13,1 milyar dolar kazanan giyim ve aksesuar segmentinin bir parçası olma özelliği taşıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İrem Derici'nin maskesiz sosyal mesafesiz pikniği
İrem Derici'nin maskesiz sosyal mesafesiz pikniği
Sanatçı Hüner Coşkuner hayatını kaybetti
Sanatçı Hüner Coşkuner hayatını kaybetti
Ünlü rap şarkıcısı Silento cinayetten tutuklandı
Ünlü rap şarkıcısı Silento cinayetten tutuklandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim