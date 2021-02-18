Rihanna'nın iç çamaşırı markası Savage X Fenty'nin değeri 1 milyar dolara ulaştı

Ünlü şarkıcı Rihanna'nın yüzü, kapatma kararı aldığı moda markası Fenty'den yana gülmese de iç giyim firması Savage X Fenty, Rihanna'yı gururlandırıyor.

Barbadoslu şarkıcının Louis Vuitton’un çatı kuruluşu LVMH ile birlikte kurduğu

Savage X Fenty adlı iç giyim şirketinin değeri 1 milyar dolara ulaştı. Markaya biçilen bu değer, geçen hafta, markanın B serisi fonlarda 115 milyon dolar elde ettiğini söyleyen Forbes dergisi tarafından ortaya konuldu.

185 MİLYON DOLARLIK YATIRIM ALDI

Kaynak yaratma çabası, yatırımları arasında LVMH'nin de bulunduğu Amerikan-Fransız şirketi L Catterton tarafından yönetildi. savage X Fenty yatırımcıları arasında Marcy Venture Partners, Avenir Growth Capital, TriplePoint Venture ve Sunley House Capital şirketleri yer alıyor. California merkezli iç giyim markası, toplam 185 milyon dolar yatırım topladı.

Yeni nakit girişinden önce Forbes, Rihanna’nın şirketteki payının 80 milyon dolar veya şirketin yüzde 43’ü olduğunu tahmin ediyordu.

FENTY BEKLEMEDE, SAVAGE X FENTY YÜKSELİŞTE

Savage X Fenty yatırımının haberi, Rihanna’nın Fenty moda markasının iki yıldan daha az bir süre içinde kapanacağını duyurmasının ardından ortaya çıktı. Instagram üzerinden 1 Ocak itibariyle paylaşımlarını durduran Fenty, birkaç hafta içinde de online alışveriş platformunu ve ana dağıtım kanallarını kapatacak. LVMH'in yaptığı kısa açıklamada, bu kararın Rihanna ile ortak alındığı ve daha iyi şartlar için beklemeye geçildiği belirtildi.

Bu duraklama süresinde LVMH'nin, odağını daha çok Fenty Beauty ve Fenty Skin üzerinde yoğunlaştırmayı planladığı, iç çamaşırı markası Savage x Fenty ile iş birliğine destek olmaya devam edeceği açıklandı.

SATIŞLARDA RIHANNA ETKİSİ

Pandemi, özellikle satışları fiziksel mağazalara bağlı olan birçok markayı sarsarken, Savage X Fenty markası Kehlani, Megan thee Stallion gibi yüksek profilli influencer'lara yapılan büyük bir pazarlama harcaması sayesinde online satışları artırdı. Tabii ki markanın sahibi Rihanna, çevrimiçi etkileşim seviyelerini yükseltme söz konusu olduğunda başarılı bir yıldız. Markasının tanıtımı için iç çamaşırlarıyla kamera karşısına geçmekten de çekinmedi.

Moda endüstrisi dergisi WWD'ye göre Savage X Fenty, VIP üyelerini yüzde 200 artırırken, yüzde 150'den fazla büyüdü.

Marka şüphesiz yeni yatırımcılar sayesinde elde ettiği parayı yeni kategoriler açmak ve yeni coğrafyalara açılmak için kullanacak. Savage X Fenty, iç çamaşırı şirketi olarak her yıl ABD satışlarında 13,1 milyar dolar kazanan giyim ve aksesuar segmentinin bir parçası olma özelliği taşıyor.