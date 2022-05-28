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Sahne kıyafeti olay oldu!

Instagram paylaşımıyla sık sık gündem olan ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Milano'da verdiği konserle 15 bin kişiye unutulmaz bir performans yaşattı.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 19:29
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Sahne kıyafeti olay oldu!

26 yaşındaki ünlü popçu Dua Lipa sahip olduğu iki şirketinin değerinin pandemi sürecinde yaklaşık 1 milyar TL’ye (50 milyon Sterlin) çıkmasıyla gündemdeydi.

Dua Lipa Limited ve Dua Lipa Live LLP isimli iki şirketi bulunan ünlü isim, turne işlerini yönettiği şirketi Dua Lipa Live LLP’den de yaklaşık 625 milyon TL (32,5 milyon Sterlin) kazandı.

Son çıkardığı albümü Future Nostalgia dünya çapında yoğun ilgi gören ve Spotify’da “bir kadın sanatçının çıkardığı en çok dinlenen albüm” olarak konuşulan Lipa, Milano'da verdiği konserle gündeme geldi.

15 bin kişlik dev konser veren ünlü şarkıcı, sahne kostümleriyle dikkat çekti.

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