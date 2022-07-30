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Sanatçı İlhan İrem'e veda!

"Dua", "Uçun Kuşlar Uçun", "Anlasana", "Sürgün Gibi Masallarda" ve "Olanlar Olmuş" gibi unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan sanatçı İlhan İrem son yolculuğuna uğurlanıyor. İrem, İstanbul'da defnedilecek.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 12:55
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Sanatçı İlhan İrem'e veda!
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İlhan İrem için ilk tören vasiyeti üzerine Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenleniyor.

Böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden İrem'in Türk bayrağına sarılı cenazesi tören için AKM'ye getirildi. İrem'in cenazesi İBB zabıta tören taburu tarafından sahneye taşındı.

"TABUTUNA ÇOK SEVDİĞİMİ FISILDAYACAĞIM" 

Düzenlenecek tören öncesi, İrem'in hayranları da Atatürk Kültür Merkezi önünde beklemeye başladı.

İrem'in hayranlarından Seval Keleşer, "Ben jenerasyon olarak İlhan İrem'in şarkılarını kucaklamış bir nesilim. Biz onun şarkılarıyla, dünyaya bakış açısıyla, duruşuyla hep birlikte gençliğimizi geçirdik. İlhan İremler kolay yetişmiyor. Uzun süre sahnelerdeydi, güzel projelere imza attı. Hepimizin bildiği gibi 2016 yılında böbrek yetmezliği onun bayağı canını sıktı. Ben bir doktor annesiyim. Rahatsızlığında hep oğluma bir şey olur mu diye soruyordum. O da her şeyin çözümü var mutlaka o da iyileşecek derdi. Ama demek ki düne kadarmış. Ben inanıyorum ki bugün bütün Türkiye ve dünyada görüp sayan sevenler hepsi üzgün. Başımız sağ olsun. Çok sevdiğim için inanın koşa koşa bugün tabutuna fısıldayacağım. Seni çok sevmiştik diyeceğim" ifadelerini kullandı. 

Kendisiyle Berlin Festivali'nde beraber olduklarını söyleyen Volkan Okan da, "Benim için iyi bir ağabey, iyi bir dosttu. Ondan öğrendiğim çok şey var, bana karşı çok emeği var. Sözün bittiği yer çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Bir insan nasıl olur, onu tarif edemiyorum. Ruhen değerleri çok yüksek, kimseyi incitmek istemeyen, engin bilgilere sahip bir insandı" dedi.

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