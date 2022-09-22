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Sarıoğlu: "Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli"

Sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkan spiker Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyada yeniden gündem oldu. Estetiklerini ve göğüslerini yaptırdığını her fırsatta söyleyen Hande Sarıoğlu'nun eski halini görenler "Doğal hali daha iyiymiş" yorumları yaptı.

22 Eylül 2022 Perşembe 15:40
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Sarıoğlu: "Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli"



Yaptığı paylaşımlar ve tarzıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu açık sözlülüğüyle de tanınan bir isim. Daha önce göğüslerini yaptırdığını "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyerek açıklayan spiker Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz hali yeniden gündem oldu.

Daha önce "Benim alın ve göz kenarlarımda botox, dudaklarımda dolgu var" diyen Hande Sarıoğlu'nun değişimini görenler bir hayli şaşırdı.

Estetiksiz hali sosyal medyada paylaşılan ünlü spikerin eski halini bazı hayranları daha çok beğendi.

Hande Sarıoğlu'nun eski halini görenler "Doğal hali daha iyiymiş" yorumları yaptı.

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