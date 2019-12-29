Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
İşte ses kısıklığına iyi gelecek yöntemler
İşte ses kısıklığına iyi gelecek...
‘Günde 4 fincan kahve içmek kilo almayı engelliyor’
‘Günde 4 fincan kahve içmek...
25 yıllık efsane geri dönüyor!
25 yıllık efsane geri dönüyor!
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi gereken 3 şey
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi...

Şarkıcı Sıla ile ünlü şef Hazer Amani'nin nikah tarihi belli oldu!

Şarkıcı Sıla ile ünlü şef Hazer Amani'nin nikah tarihi ortaya çıktı. Şarkıcı Sıla ile ünlü şef Hazer Amani sade bir törenle Roma'da dünyaevine girecek.

29 Aralık 2019 Pazar 14:21
Şarkıcı Sıla ile ünlü şef Hazer Amani'nin nikah tarihi belli oldu!

Sıla ve Hazer Amani, 13 Ocak'ta sade bir törenle nikah defterine imza atacak. Yeni yılı Roma'da romantik bir tatille karşılayacak olan Sıla ve Hazer Amani, dönüşte düğün hazırlıklarını tamamlayacak.

DÜĞÜN İÇİN MEKAN ARIYORLAR

Aile arasında yapılacak sade bir merasimle evlenmeyi planlayan çift, şimdilerde düğün için mekan arıyor, butik otelleri araştırıyor.

HAZER AMANİ'DEN EVLİLİK YANITI

Geçtiğimiz günlerde Bebek'te görüntülenen Hazer Amani, "Yeni yılda evleneceğiniz söyleniyor, doğru mu?" sorusunun sorulması üzerine "Bilmiyorum ki... Böyle şeyler hiç belli olmuyor. Bu işler hiç belli olmaz. Yeni yıla 4 gün bir şey kaldı zaten..." demişti.

Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı SılaHazer AmaniNikah TarihiHaberTürkiyeMagazin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MasterChef’te ikinci eleme adayı belli oldu!
MasterChef’te ikinci eleme adayı belli oldu!
Kim Kardashian’ın kalçaları İngiliz Ordusu’na ilham oldu
Kim Kardashian’ın kalçaları İngiliz Ordusu’na ilham oldu
Fenomen karakter dizi oluyor! Bir Ercüment Çözer dizisi: Saygı
Fenomen karakter dizi oluyor! Bir Ercüment Çözer dizisi: Saygı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim