Şarkıcı Sıla ile ünlü şef Hazer Amani'nin nikah tarihi belli oldu!

Sıla ve Hazer Amani, 13 Ocak'ta sade bir törenle nikah defterine imza atacak. Yeni yılı Roma'da romantik bir tatille karşılayacak olan Sıla ve Hazer Amani, dönüşte düğün hazırlıklarını tamamlayacak.

DÜĞÜN İÇİN MEKAN ARIYORLAR

Aile arasında yapılacak sade bir merasimle evlenmeyi planlayan çift, şimdilerde düğün için mekan arıyor, butik otelleri araştırıyor.

HAZER AMANİ'DEN EVLİLİK YANITI

Geçtiğimiz günlerde Bebek'te görüntülenen Hazer Amani, "Yeni yılda evleneceğiniz söyleniyor, doğru mu?" sorusunun sorulması üzerine "Bilmiyorum ki... Böyle şeyler hiç belli olmuyor. Bu işler hiç belli olmaz. Yeni yıla 4 gün bir şey kaldı zaten..." demişti.