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Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in düğünü canlı yayında gerçekleşti

Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in düğünü Star'da hafta içi her sabah canlı yayınlanan 'Sabahın Sultanı Seda Sayan'da ekrana geldi.

26 Nisan 2022 Salı 07:52
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Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in düğünü canlı yayında gerçekleşti

Star’da hafta içi her sabah canlı yayınlanan 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' sürprizlerle dolu bir bölümle ekrana geldi.

Önceki gün Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan için sürpriz hazırlayan program ekibi, ikilinin düğününü canlı yayında yaptı.

Programa gelinlik ve damatlıkla katılan Seda Sayan-Çağlar Ökten çiftine, sanatçı dostları Safiye Soyman, Faik Öztürk ve Esra Özmen’de eşlik etti.

14 Şubat'ta evlilik teklifi aldığı müzisyen Çağlar Ökten ile sade bir nikah töreniyle evlenen Seda Sayan, hem nikah törenininde hem de canlı yayında sade ve şık bir gelinlik tercih etti.

Çağlar Ökten’in Mersin’de yaşayan ailesi, video göndererek mutluluklar diledi. Çağlar Ökten'in babası Sedat Ökten gönderdiği videoda "Nikah merasiminizde bulunamıyorum ama yüreğimiz sizinle. Sizlere bir ömür mutluluk diliyoruz. Ailemize hoş geldin" derken Ökten'in annesi Hicran Ökten, "Seda'm hayırlı uğurlu olsun Allah mutlu etsin çok öpüyorum sizleri" dedi.

Rahatsızlığından dolayı kızının nikahına gidemeyen Seda Sayan'ın annesi Ayşe Hanım "Hayırlı uğurlu olsun düğününe gelemedim biliyorsun hastayım. Aklım orada kaldı. Allah ayırmasın. Mübarek günde Allah mutlu etsin diye dua ediyorum. İkinizi de çok seviyorum" şeklinde videolu mesaj gönderdi.

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