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Seda Sayan yumurtalarını satışa çıkarıyor

Çağlar Ökten'le yakın zamanda nikah masasına oturan Seda Sayan'a, geçen günlerde bebek soruları sorulmuştu. O defteri kapattığını söyleyen Sayan'ın yıllar önce yumurtalarını dondurttuğu ortaya çıktı. Ve şimdilerde yumurtalarını satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

21 Ekim 2022 Cuma 13:38
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Seda Sayan yumurtalarını satışa çıkarıyor



Ünlü şarkıcı Seda Sayan’a geçtiğimiz günlerde çocuk isteyip istemediği sorulmuştu. O defteri kapattığını söyleyen Sayan yıllar önce dondurttuğu yumurtalarını satışa çıkardı

Kendisinden 25 yaş küçük olan meslektaşı Çağlar Ökten ile yaklaşık 7 ay önce nikah masasına oturan Seda Sayan, çocuk açıklamasıyla gündeme geldi. Ökten ile çocuk sahibi olmak istemediklerini belirten Sayan, 20 yıl önce dondurttuğu yumurtaları hakkında konuştu.

Seda Sayan, 20 yıl önce dondurttuğu yumurtalarını kullanmayacağını söyleyerek “Çağlar’la çocuk işini kapattık. Yumurtalarımı NFT olarak satışa çıkarabilirim” dedi.

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Seda Sayan, dondurttuğu yumurtalarını satışa çıkaracağını söyledi.

Çocuk sahibi olmakla ilgili konuşan 59 yaşındaki Sayan, “Muhabir arkadaşım ‘Bu evliliği çocukla taçlandırmayı düşünüyor musunuz?’ diye sordu.

Ben de benim bir yavrum, Çağlar’ın da bir yavrusu var. Biz bu işi kapattık dedim. Ben 20 sene önce yumurtalarımı dondurttum. Gençken dondurulduğunda hiçbir şey olmuyor.

Yaş ne olursa olsun sağlıklı yumurtalık anneye enjekte edildiğinde gebelik mümkün oluyor. Benim onları kullanmama gerek kalmayacağı için yumurtaları satarım” dedi.

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