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Serdar Ortaç yıllar sonra itiraf etti

Serdar Ortaç katıldığı bir programda bir itirafta bulundu. Serdar Ortaç son dönemde Sadakatsiz dizisiyle öne çıkan Cansu Dere'ye yıllar önce platonik aşık olduğunu söyledi. Serdar Ortaç 'Nehir Gözlüm'ü Cansu Dere’ye yazdığını da itiraf etti.

21 Ocak 2022 Cuma 11:39
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Serdar Ortaç yıllar sonra itiraf etti
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“2022’ye çok güzel başladım, bütün borçlarımı ödedim" diyerek dikkat çeken Serdar Ortaç katıldığı bir programda itirafıyla şaşırttı. Serdar Ortaç yıllar sonra Sadakatsiz dizisinde Asya rolünde olan Cansu Dere ile ilgili açık açık konuştu.

Serdar Ortaç yaptığı açıklamada "Cansu Dere’ye platonik aşıktım" dedi. Ortaç bununla da kalmadı ve 'Nehir Gözlüm' şarkısını Cansu Dere'ye yazdığını açıkladı.

"NEHİR GÖZLÜM'Ü YAZDIM"

Şarkıda "Bana evet diyecek misin, yoksa öpüp gidecek misin, nehir gözlüm aşkın için her şeyini verecek misin?" sözleri yer alıyordu.

Serdar Ortaç açıklamasında "20 yaşındayken Cansu Dere'ye yazmıştım. Cansu mahvedecek beni ama aşıktım kadına... Nehir Gözlüm'ü yazdım" dedi.

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