Seren Serengil'e mahkemeden şok

Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman'ın tüm masraflarını karşılayacağını belirtip 30 milyonluk evin tapusunu üzerine geçirdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Annesi tarafından hakkında dava açılan Serengil iddiaları yalanlarken, mahkemeden Seren Serengil hakkında şoke eden bir karar geldi.