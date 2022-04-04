Seren Serengil Nihat Hatipoğlu'nu hatırlattı!

Demet Akalın'ın yaptığı Ramazan paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Şarkıcı Bendeniz de Demet Akalın'ın sözlerine tepki verdi. Seren Serengil, Demet Akalın'ın Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce lirayı dağıtın fakir fukaraya" sözlerine destek verdi.

"Dinle alakalı bir sohbetin karşılığında para alan bir din adamına nasıl itibar edebilirsin?" diyen Seren Serengil "Din adamının din kardeşlerine din sohbeti yapıp para alması bizim işimizle aynı şey değil" dedi.

NİHAT HATİPOĞLU YORUMU

Seren Serengil konuşmasına şöyle devam etti: "Astronomik rakam rakamlar alınca dine hizmet etmiş olmuyor. Nihat Hatipoğlu için çok büyük iddialar çıktı. Adamı çok sevdik çok huzur dolu sonra dendi ki 'Ne kadar büyük paralar alınıyor.' Dinde bu para meselesini duymak istemiyorum. Din adamlarının bu kadar astronomik rakamlar alması yaptığı görevin üstüne çıkıyor anlamı kalmıyor. O yüzden Demet haklı."