Künye
Kıbrıs 26
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Durakta bulduğu telefonu cebe attı
Lefkoşa'da hırsızlık! Durakta telefon buldu,...
Hamitköy'de korkutan olay! Soruşturma devam ediyor
Misafir olarak gitti! Bıçaklandı, soyuldu...
Araçlarından uyuşturucu çıktı
Araçlarından uyuşturucu çıktı
Misafirliğe gittiği evde hırsızlık yaptı
Misafirliğe gittiği evde hırsızlık yaptı
Eşini darp etti, telefonunu kırdı
Eşini darp etti, telefonunu kırdı

Seren Serengil Nihat Hatipoğlu'nu hatırlattı!

Seren Serengil Demet Akalın'ın Ramazan paylaşımına destek verdi. Ramazan boyunca ekranda olan Nihat Hatipoğlu'nun uçuk paralar aldığına dair iddiaları hatırlatan Seren Serengil "Din adamlarının bu kadar astronomik rakamlar almasını doğru bulmuyorum" dedi.

04 Nisan 2022 Pazartesi 14:19
102 Okunma
Seren Serengil Nihat Hatipoğlu'nu hatırlattı!
banner108

Demet Akalın'ın yaptığı Ramazan paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Şarkıcı Bendeniz de Demet Akalın'ın sözlerine tepki verdi. Seren Serengil, Demet Akalın'ın Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce lirayı dağıtın fakir fukaraya" sözlerine destek verdi.

"Dinle alakalı bir sohbetin karşılığında para alan bir din adamına nasıl itibar edebilirsin?" diyen Seren Serengil "Din adamının din kardeşlerine din sohbeti yapıp para alması bizim işimizle aynı şey değil" dedi.

NİHAT HATİPOĞLU YORUMU

Seren Serengil konuşmasına şöyle devam etti: "Astronomik rakam rakamlar alınca dine hizmet etmiş olmuyor. Nihat Hatipoğlu için çok büyük iddialar çıktı. Adamı çok sevdik çok huzur dolu sonra dendi ki 'Ne kadar büyük paralar alınıyor.' Dinde bu para meselesini duymak istemiyorum. Din adamlarının bu kadar astronomik rakamlar alması yaptığı görevin üstüne çıkıyor anlamı kalmıyor. O yüzden Demet haklı."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dilan Çiçek Deniz'ten kötü haber
Dilan Çiçek Deniz'ten kötü haber
Doğum anını paylaştı! Taner Ölmez gözyaşlarını tutamadı
Doğum anını paylaştı! Taner Ölmez gözyaşlarını tutamadı
Ramazan paylaşımı tepki çekti!
Ramazan paylaşımı tepki çekti!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim