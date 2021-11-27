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Serkan Kaya babasını kaybetti!

Söylediği arabesk şarkılarla yıldızı parlayan ve eserleri ile listelerde zirvede olan Serkan Kaya'nın, babası yaşamını yitirdi.

27 Kasım 2021 Cumartesi 22:17
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Serkan Kaya babasını kaybetti!
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Söylediği arabesk şarkılarla yıldızı parlayan ve eserleri ile listelerde zirvede olan Serkan Kaya'nın, babası yaşamını yitirdi.

Arabesk pop tarzında şarkıları ile müzik piyasasında ünlenen şarkıcı Serkan Kaya'nın babası Şakir Kaya vefat etti.

SERKAN KAYA'NIN ACI GÜNÜ

Şarkıcının yapımcısı Polat Yağcı, haberi Instagram'dan duyurdu. Yağcı, "Sanatçımız Serkan Kaya'nın babası Şakir Kaya vefat etmiştir. Şakir Kaya, yarın Sivas Ayyıldız Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedilecektir" diye yazdı.

Serkan Kaya babasını kaybetti!

Son Güncelleme: 28.11.2021 01:08
Anahtar Kelimeler:
Serkan KayaŞakir Kaya
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