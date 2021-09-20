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Sevilen yarışmacı gözyaşlarıyla veda etti!

MasterChef Türkiye 2021'in 19 Eylül Pazar akşamı ekrana gelen yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. MasterChef'te bu hafta eleme adayı olan yarışmacılar tezgah başına geçerek şeflerin istedikleri yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Eleme adaylarının yemekleri sonrasında ise ünlü şefler kararlarını açıkladı ve MasterChef'ten elenen isim belli oldu. Şeflerin ortak kararıyla MasterChef'ten elenen yarışmacı gözyaşlarına boğuldu.

20 Eylül 2021 Pazartesi 09:14
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Sevilen yarışmacı gözyaşlarıyla veda etti!

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye’nin son bölümünde elenen yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi kazandı. Oyunu kaybeden kırmızı takımda eleme adayları ise Burcu ve Mustafa oldu.

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden kırmızı takımda diğer eleme adayları ise Tunahan ve Hamza eleme kalan isimler oldu.

MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyununu ise mavi takım kaybetti. Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Mert'in eleme potasına gönderdiği Ateş, haftanın 5. eleme adayı oldu.

Oylamada ise adı en çok yazılan Azize, haftanın 6. eleme adayı oldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Azize Polat, Mert Ateş Durukan, Tunahan Ak, Hasan Biltekin, Burcu Önal ve Mustafa Ozan, eleme gecesinde karşı karşıya geldi.

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde elemenin ilk etabında 6 yarışmacıya pirinç verildi ve bu ürünü kullanarak birer yemek hazırlamaları istendi. Şefler, tezgahlarında yemeklerini yapabilmek için dakikalarca ter döktü ve sunumlarını gerçekleştirdi. Şefler de bu tabaklardan tadımlarını gerçekleştirdi. Tadım sonrasında yemekleri başarılı bulunan Azize, Burcu ve Hasan, yarışmaya devam etme hakkı kazandı.

İkinci tura kalan isimler ise Tunahan, Ateş ve Mustafa oldu. İkinci turda yarışmacılardan Mehmet Yalçınkaya'nın 'Gece Gibi Siyah' ismini verdiği imza tabağını yapmaları istendi.

Verilen sürede ellerinden geleni yapan yarışmacılar, sunumlarını gerçekleştirdi. Şeflerin tadımı ardından MasterChef'te son ikiye Tunahan ve Ateş kaldı.

MASTERCHEF'E GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ

Şeflerin ortak kararıyla bu hafta elenen yarışmacı Tunahan Ak oldu. Ateş ise Tunahan'ın elendiğini duyunca gözyaşlarına boğuldu.

Birbirlerine sarılarak vedalaşan Tunahan ve Ateş duygusal anlar yaşadı.

MasterChef'te şampiyonluğa gidebileceğini düşündüğünü söyleyen Tunahan ise hayallerinin yarım kalmasından dolayı gözyaşlarını tutamadı. 19 yaşındaki genç yarışmacının veda konuşması ünlü şefleri de duygulandırdı.

Elendikten sonra veda için arkadaşlarının yanına giden Tunahan duygusal anlar yaşadı. Sevilen yarışmacıyla vedalaşan arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı.

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