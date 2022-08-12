Künye
Kıbrıs 28
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Hem Avrupa'dan hem de paralarından oldular
Hem Avrupa'dan hem de paralarından...
Öldüresiye dövüp, odaya kilitlediler
Öldüresiye dövüp, odaya kilitlediler
Sahtekarlığı sınır kapısında son buldu!
Sahtekarlığı sınır kapısında son buldu!
Tek tek yakalanıyorlar!
Tek tek yakalanıyorlar!
Cezaevinden Tahliye Olduğu Gün Yeniden Suç İşledi
Cezaevinden Tahliye Olduğu Gün Yeniden...

Sevişme sesleri tüm mahallede yankılandı!

‘Thegirlwiththenoseandeyes’ kullanıcı adıyla TikTok’ta paylaşım yapan bir kullanıcı, caddenin diğer tarafında ikinci kattaki bir dairede komşularının cinsel ilişkiye girdiği anları kaydetti. Sevişme seslerinin tüm mahallede yankılandığını dile getiren sosyal medya kullanıcısı, sesleri kaydettiği paylaşımına, “Alkışlamak için bekliyorum” notunu ekledi.

12 Ağustos 2022 Cuma 11:55
3493 Okunma
Sevişme sesleri tüm mahallede yankılandı!


‘Thegirlwiththenoseandeyes’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi komuşlarının cinsle ilişki sırasında çıkarttıkları seslerden rahatsız olup sosyal medyadan bu anları paylaştı. Caddenin diğer tarafında bulunan evinden komşularını çeken kullanıcının paylaşımı 10 binden fazla beğeni topladı. Uygulamada ‘Thegirlwiththenoseandeyes’ olarak paylaşım yapan TikTok kullanıcısı, " Netflix & Chill " yazdığı görüntüleri kaydederken gülmemek için elinden geleni yaptı .

“GERÇEKTEN AĞLARDIM”

1

44 saniyelik videonun kısa sürede sosyal medyada popüler olmasından sonra kullanıcılar adeta yorum bölümüne akın etti. Sosyal medya kullanıcılarından biri gönderiye, “Bunu pencereden duysaydım gerçekten ağlardım” yorumunu yaptı. Bir diğer kullanıcı ise, “Muhtemelen bütün mahalle duymuştur” yorumunu ekledi.

Alkışlamak için komşularının cinsel ilişkiyi bitirmesini beklediğini dile getiren kullanıcı, kendi penceresini açarak komşularının evine doğru “woooh” diye bağırarak onları alkışlamayı ihmal etmedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kenan İmirzalıoğlu'nun sesini titreten soru
Kenan İmirzalıoğlu'nun sesini titreten soru
"Artık saçmalamayın, bizi rahat bırakın"
"Artık saçmalamayın, bizi rahat bırakın"
B Young, La Nouba’da sahne alacak
B Young, La Nouba’da sahne alacak










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim