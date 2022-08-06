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Şevval Şahin son fotoğrafıyla dalga konusu oldu!

Özel hayatıyla sık sık gündem olan tescilli güzellerden Şevval Şahin paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Son fotoğrafında photoshopu fazla kaçıran Şahin, sosyal medyanın diline düştü. Sosyal medya fenomeni Tansu Dayan, Şahin'in fotoğrafını paylaşarak, "Seri Felak Nas okuyup üflüyoruz" yorumuyla herkesi güldürdü.

06 Ağustos 2022 Cumartesi 22:48
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Şevval Şahin son fotoğrafıyla dalga konusu oldu!
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Mıss Turkey 2018 Güzellik yarışmasında tacı taktıktan sonra şöhreti yakalayan Şevval Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son paylaştığı fotoğrafta photoshopun ayarını kaçıran Şahin sosyal medyanın diline düştü.

Tescilli güzel Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 yarışmasında birincilik elde ettikten sonra şöhreti yakalamıştı. Her hareketiyle olay yaratmayı başaran Şevval Şahin, özellikle Instagram paylaşımlarıyla ve özel hayatındaki gelişmeler ile gündem olmayı başarıyor.

Sosyal medyada yayınladığı tatil pozlarıyla adından sıkça söz ettiren 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, son fotoğrafıyla alay konusu oldu!

Sosyal medya hesabından paylaştığı, fotoğrafa öyle bir shop yapmış ki, kısa sürede sosyal medyanın diline düştü.

Sosyal medya fenomeni Tansu Dayan'ın "Seri Felak Nas okuyup üflüyoruz" yorumuyla ti'ye aldığı yoruma, Seda Bakan ve Esra Dermancoğlu, gülücük emojisiyle tepki verdi.

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