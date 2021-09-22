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Şeyma Subaşı'dan Mısırlı sevgilisiyle aşk pozu!

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Şeyma Subaşı, evlilik itirafıyla dikkat çekmişti. Sevgilisiyle ABD'de olan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından aşka geldiği anları paylaştı.

22 Eylül 2021 Çarşamba 09:57
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Şeyma Subaşı'dan Mısırlı sevgilisiyle aşk pozu!

Uzun süre İspanya'nın Ibiza adasında sevgilisiyle tatil yapan Şeyma Subaşı, ardından Mohammed Alsaloussi ile birlikte Bodrum'a gelmişti. Subaşı, ailesi ve sevgilisiyle tekne turuna çıkmıştı.

Şeyma Subaşı, daha sonra ABD’ye döndü. Subaşı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Medoo bana, 'Sana öyle bir düğün yapacağım ki bir sene boyunca dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak!' dedi." ifadelerini kullanmıştı.

Son günlerde spor yaptığı anları Instagram'dan sık sık paylaşan Şeyma Subaşı şimdi ise aşk pozuyla dikkat çekti.

Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile samimi bir fotoğrafını sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.

Anahtar Kelimeler:
Mohammed AlsaloussiŞeyma Subaşı
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