Şeyma Subaşı hayranlarıyla buluştu

Şeyma Subaşı, dün bir alışveriş merkezinde 'Sadece Şeyma' isimli kitabının ilk imza gününe katıldı. Sadece Şeyma' isimli kitabıyla çok konuşulan Şeyma Subaşı, dün ilk imza gününü düzenledi.

İmza gününde İstanbul'daki bir alışveriş merkezine akın eden hayranları, Şubaşı'yla fotoğraf çekilmek için sıraya girdi.

'HARİKA BİR GÜNDÜ'

Subaşı, imza gününde çektirdiği fotoğrafları da duygusal bir notla Instagram hesabından paylaştı.

Subaşı paylaşımında "Bugün harika bir gündü... Beni sevenlerin bu güzel ilgisini yakından hissetmek o kadar değerli ki! Hepinize vakit ayırıp geldiğiniz, o sıcak gülümsemenizle güzel dileklerinizi paylaştığınız için binlerce kez teşekkürler! İyi ki varsınız..." dedi.