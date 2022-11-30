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Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin evleneceği yer belli oldu!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı, defalarca kez ayrılıp barıştığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Daha önce evliliğin eşiğinden dönen ikili Fas'ın Marakeş şehrinde mutluluğa 'evet' diyecek.

30 Kasım 2022 Çarşamba 10:32
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Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin evleneceği yer belli oldu!



Geçtiğimiz yıl evlilik hazırlığı yaparken sürpriz bir kararla ayrılan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile Mısırlı sevgillisi Mohammed Alsaloussi yeniden barışmış ve tekrar evlilik kararı almıştı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, ikilinin nikah masasına oturacakları tarihi ve şehri duyurdu.

İşte bugünkü köşesinde ''Evet' demek için Afrika'ya gidecekler'' başlıklı bir yazı kaleme alan Bülent Cankurt'un o yazısı:

MAYIS AYINDA EVLENECEKLER

2021'deki evlilik teklifini tamamına erdiremeyen Şeyma Subaşı'nın, kısmetse mayısta muradına ereceğini yazmıştım. Çalkantılı bir aşk yaşayan Şeyma ile Meedo için mayıs uzun bir süre ama bu kez durum ciddi gibi gözüküyor!

DÜĞÜN MARAKEŞ'TE

Mayıs ayının ilk haftasını boş bırakmaları için dostlarına 'save the date' mesajı gönderen aşıklar, düğün yerini bile belirlemiş. Özellikle Avrupa sosyetesinin Afrika'daki en gözde tatil yerleri arasında olan Fas'ın Marakeş şehrinde vuslata ermeye karar vermişler.

Şeyma, 14 ay evli kaldığı Acun Ilıcalı ile Fransa'nın sahil kasabası St.Tropez'de masalsı bir düğünle evlenmişti. Şimdi de Marakeş'te görkemli bir düğünle ikinci evliliğini yapacak. Yaptığı jestlerle Şeyma'nın ayağını yerden kesen milyarder eniştenin, dillere destan bir düğün hazırladığı konuşuluyor. Bakalım nasıl bir düğün olacak, merakla bekliyorum.

Anahtar Kelimeler:
Şeyma SubaşıMohammed AlsaloussiDüğün
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