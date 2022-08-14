Şeyma Subaşı tekneden aşk pozlarını paylaştı!

Acun Ilıcalı ile evliliğini sonlandırmasının ardından ismi bir dönem de Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı, aşk hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Son olarak bir dargın bir barışık aşkı, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile ilişki yaşayan Subaşı aşk tatiline çıktı.

Çatırdayan ilişkilerini onarmaya çalışan ikili, Ege'de tekne tatili yapıyor.

20 BİN DOLARLIK TEKNE TATİLİ!

Barışma sonrası sevgilisine tatil hediyesi veren Mısırlı milyarderin, 15 günlük tekne için ödediği fiyat ise dudak uçuklattı. Çiftin 15 günlük tekne tatilleri 20 bin dolarak mal oldu...

"ÇOK ŞANSLIYIM"

Aşklarına yeni bir soluk getiren ikiliden, romantik bir paylaşım geldi. Milyarder sevgilisi ile tekne pozları veren Subaşı, paylaşımının altına ise "Çok şanslıyım" notunu düştü...