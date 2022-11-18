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Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı kavga mı etti?

Evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı sosyal medyada yine dikkat çekti. Eski eşi Acun Ilıcalı kızı Melisa ile poz verdi. Bu poz sonrası Subaşı'nın kızından ayrı olduğu ortaya çıktı. Bir takipçi ise Melisa ile annesinin ayrı olmasına dair bir mesajı Şeyma Subaşı'na attı. Subaşı'nın yanıtı ise kafaları karıştırdı.

18 Kasım 2022 Cuma 10:05
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Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı kavga mı etti?



Evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı'nın paylaşımları kafaları karıştırdı. Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'yla pozunu paylaşmasından sonra Subaşı kızını özlediğine dair paylaşımlar yaptı.

Şeyma Subaşı bununla da kalmadı ve ağlamaklı halini paylaşarak "Sanırım bunu paylaşmamalıydım ama zaten paylaştım" dedi.

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ACUN ILICALI'YA GÖNDERME Mİ?

Şeyma Subaşı daha sonraki paylaşımında ise "Akıllı bir insan zirvedeyken daha mütevazi olmak gerektiğini ancak dokunulmaz olduğunu düşündüğünde tepeden düştüğünde anlar" yazdı.

Bu sözler Acun Ilıcalı'ya gönderme olarak algılanırken ikilinin arasının bozulduğuna dair söylentiler sosyal medyada konuşulmaya başladı. Şeyma Subaşı bununla da kalmadı ve kendisine gelen bir mesajı da yayınladı.

ŞEYMA SUBAŞI KIZINI GÖREMİYOR MU?

Şeyma Subaşı'ya gelen mesajda "Çok üzgünüm senin adına Melisa bu dönemlerini yaşlarını tekrar yaşamayacak ve annesi olarak yanında değilsin. Canım benim ruhu güzel kadınsın. Umarım ayrılmamak üzere birleşirsiniz" yazıyordu.

Subaşı ise bu mesajı yayınlayarak "Bütün destekleriniz için amin diyorum" dedi.

Subaşı'nın paylaşımları sonrası "Acun kızı göstermiyor mu?", "Acun ve Şeyma arasında ne oluyor?" yorumları sosyal medyada gündem oldu.

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