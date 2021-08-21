Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi: Her insan ve aşk farklıdır

Evlilik hazırlığı yaptığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile dolandırıcılıkla suçlandığı dönemde ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı, sevgilisiyle barıştıktan sonra soluğu Bodrum tatilinde aldı. Meedo olarak tanınan partneriyle paylaşımlarına devam eden Subaşı, mutluluk pozlarıyla dikkat çekerken sevgilisi Meedo’dan da ilk paylaşım geldi.

"SİZE SADECE AŞKIMI ANLATABİLİRİM"



Mal varlığı hakkında spekülasyonlar olan Meedo, birlikte çekildikleri fotoğrafın altına (solda) “Sana aşk hakkında bir şey söyleyeyim. Size aşkın sırrını bildiğini veya bulduğunu söylemeye çalışan herkes size yalan söylemiş olur. Her insan ve her aşk farklıdır. Size sadece deneyimlerimi ve aşkımı anlatabilirim" notu düştü.

“SENİ BULDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM”



Mısırlı sevgili sözlerine şöyle devam etti "Seni tamamlamak için diğer yarım olduğunu bulmakla ilgili değil. Kendini tamamlamalısın. Birlikte bir takım olduğunuz, ortak olduğunuz, birbirinizi tamamladığınız başka bir eksiksiz insan bulmaktır. Onlardan bir şeyler öğrenecek kadar rahat olmalısın ve onlar da senden öğrenecek kadar rahat olmalı. Seni bulduğum için yeterince şanslıyım aşkım"

"Seninle dünyayı yeni bir şekilde deneyimlemeliyim. Bana birini sevmek için önce kendini sevmekle başlaman gerektiğini düşündün. Bugün, yarın ve sonsuza dek birlikte deneyimler ve sevgi dolu bir ömre Şeyma! Seni seviyorum…"

Şeyma Subaşı'nın Instagram paylaşımlarından bazıları...