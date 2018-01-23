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Shakira cezaevine mi giriyor?

Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira'nın başı Paradise belgeleri yüzünden büyük dertte. Güzel şarkıcı vergi kaçakçılığıyla suçlanıyor.

23 Ocak 2018 Salı 17:10
Shakira cezaevine mi giriyor?
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İspanya Vergi Dairesi, Shakira'nın bu dönemde İspanya'da yaşadığını ifade ederek, sadece ülke içinde elde edilen kazançlar değil, dünya çapındaki kazançları için de gelir vergisi ödemesi gerektiğini belirtti.

Katalan gazetesi La Vanguardia'nın haberine göre, Shakira ile yakın ilişkileri olan bir vergi mükellefi, gazeteye yaptığı açıklamada 40 yaşındaki sanatçının vergi yükümlülüklerini her zaman yerine getirdiğini söyleyerek, “değerlendirme kriterlerinde” basit farklar olabileceğinin ancak durumun vergi kaçakçılığıyla nitelendirilmesinin doğru olmayacağını bildirdi. Shakira'nın, geçen yılın sonunda yayınlanan Paradise Papers (Cennetin belgeleri)'ta Malta'daki bir offs-hore firmaya yaklaşık 40 milyon dolar değerindeki müzikal haklarını sattığı öne sürülmüş ve skandal başta İspanya olmak üzere tüm dünyada  büyük yankı uyandırmıştı.

Shakira, 2010 yılından bu yana Barcelonalı futbolcu Gerard Pique ile birlikte. Çiftin, Milan Piqué Mebarak ve Sasha Piqué Mebarak isimli iki çocuğa sahip olmuştu.

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Son Güncelleme: 23.01.2018 17:12
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