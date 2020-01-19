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Sıla ve Hazer’den Roma’da aşk dolu paylaşım

Bir hafta önce nikah masasına oturan Sıla ve Hazar Amani, balayı için gittiği Roma'da aşk dolu günler yaşıyor.

19 Ocak 2020 Pazar 12:57
Sıla ve Hazer’den Roma’da aşk dolu paylaşım

Şarkıcı Sıla ve şef Hazer Ameni, geçtiğimiz hafta dostlarının katıldığı bir nikah töreni ile evlenmişti. Çift, evlendiği günden bu yana sosyal medyada romantizm dolu paylaşımlar yapmayı sürdürüyor. Arkadaş grubu ile balayı için Roma’ya uçan Hazer Ameni ve Sıla ikilisi, kentin tadını çıkarıyor.

Lüks restoranlara giden, Roma’nın turistik yerlerini gezen ikiliden Ameni, Sıla’nın kendisini öptüğü bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Ameni, fotoğrafa “Darısı sizin başınıza” yazmayı ihmal etmedi.

Anahtar Kelimeler:
Sıla
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