Künye
Kıbrıs 31
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak... Oyofo cezaevini boyladı
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak...
Küfür ettiği için 4 yerinde bıçakladı
Küfür ettiği için 4 yerinde...
Pompacı hakkında karar verildi!
Pompacı hakkında karar verildi!
9 tane aracın dikiz aynasını kırdı!
9 tane aracın dikiz aynasını...
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Geldiği gün hırsızlık yaptı
banner107

Sinan Gürzap Survivor yolcusu: Hedefim kupayı Kıbrıs'a getirmek

"Zuhal Topal’la Yemekteyiz" programının Kıbrıs bölümü yarışmacılardan Sinan Gürzap, hedef büyüttü. Survivor yarışmasına katılmak için başvurusunu yapan Gürzap şimdiden çalışmalara başladı ve hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

26 Eylül 2022 Pazartesi 12:28
1433 Okunma
Sinan Gürzap Survivor yolcusu: Hedefim kupayı Kıbrıs'a getirmek



Türkiye gibi KKTC'de de büyük izleyici kitlesi olan Survivor yarışması bir sürpriz olmazsa bu yıl bir Kıbrıslı Türkü daha ağırlamaya hazırlanıyor.

Mehmet Özyay, Ceyhun Uzun ve Bahar Sevinç gibi isimlerin ardından "Zuhal Topal’la Yemekteyiz" programının Kıbrıs bölümü yarışmacılardan olan Sinan Gürzap da "Survivor 2022/23" yarışması için başvurusunu yaptı.

Gürzap'ın Survivor'a katılma isteğini Zuhal Topal, yemek programında ilk kez duyurmuş, Acun Medya ve TV8 ailesine de Gürzap'ın Survivor adaylığı için çağrıda bulunmuştu.

Yarışmacı arkadaşları da Sinan Gürzap'a açık destek belirtmişti. 

Başvurusunu yapan ve ekim ayında yapılacak elemelere katılacak olan Gürzap, şimdiden yoğun bir çalışma temposu içine girdi.

Sabah ve öğleden sonra iki idmanla dayanıklılık kondisyon çalışmaları yapan Sinan Gürzap,  yarışmaya katılarak, hedefinin kupayı Kıbrıs'a getirmek olduğunu söylüyor.

Kıbrıs'ın ilk organizatörlerinden olan 33 yaşındaki Gürzap, uzun yıllar eğlence sektöründe hizmet verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masterchef'ten kim elendi?
Masterchef'ten kim elendi?
Ünlü sanatçı ağaçtan düştü!
Ünlü sanatçı ağaçtan düştü!
Bambaşka bir görünüme kavuşmuştu! Estetik pişmanlığı
Bambaşka bir görünüme kavuşmuştu! Estetik pişmanlığı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim