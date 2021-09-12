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Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok!

Güzel oyuncu Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında evlenmişti.

12 Eylül 2021 Pazar 23:36
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Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok!

Çiftin mutluluğu geçen yıl dünyaya gelen kızları Lalin ile daha da perçinlendi. İlk kez annelik heyecanı yaşayan Sinem Kobal'ın bu süreçte tüm hayatı değişti. Hamilelik döneminde ortada görünmeyen oyuncu, doğum sonrası bu düzenini devam ettirdi. Kendisiyle bütünleşen sarı saçlarına emzirme döneminde veda eden Sinem Kobal, kızının her anına tanık olabilmek için gelen tekliflere mesafeli yaklaşıyor.

Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; Güzel oyuncu Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında evlenmişti. Çiftin mutluluğu geçen yıl dünyaya gelen kızları Lalin ile daha da perçinlendi. İlk kez annelik heyecanı yaşayan Sinem Kobal'ın bu süreçte tüm hayatı değişti. Hamilelik döneminde ortada görünmeyen oyuncu, doğum sonrası bu düzenini devam ettirdi.

Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok!

Kalabalık ortamlara girmeyen ve kızını gözlerden uzak bir şekilde büyütmek isteyen Kobal, iş tekliflerine mesafeli yaklaşıyor. Oyuncu, doğum sonrasında saçlarını boyatmamaya da özen gösteriyor. Bu süreçte sağlıklı beslenen Kobal'a Kenan İmirzalıoğlu'nun ailesi Ankara'dan organik ürünler gönderiyor. Kobal, kızının her anına tanık olabilmek için gelen tekliflere de mesafeli yaklaşıyor.

Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok!

Son Güncelleme: 12.09.2021 23:48
Anahtar Kelimeler:
Sinem KobalKenan İmirzalıoğlu
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