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Songül Karlı'nın otobüste cinsel taciz itirafı gündemde!

Estetikleri ve iddialı pozlarıyla son dönemde sık sık gündeme gelen Songül Karlı taciz itirafıyla dikkat çekti. "Otobüste arkamda duran adamın elle tacizine uğradım" diyen Karlı açıklamasında bikinili fotoğraflarını da sildireceğini söyledi.

22 Nisan 2022 Cuma 14:57
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Songül Karlı'nın otobüste cinsel taciz itirafı gündemde!

Eski eşi tarafından dolandırılan ve zor günleri geride bırakarak iddialı pozlarıyla gündeme gelen Songül Karlı Sinan Çalışkanoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu. Geçtiğimiz yaz bikinili pozlarıyla gündeme gelen Karlı bu pozların varlığından rahatsız. "Yaza hazırlık var mı? Bikinili fotoğraf paylaşımı yapacak mısınız?" sorusuna ise Karlı şöyle cevap verdi:

"Öyle bir hazırlığım yok. Öyle de hoş olmuyor artık. Daha önce yayınlanan tüm bikinili fotolarımı da sildireceğim. Konu, bikini giyip giymemek değil. Tabii ki tatilde giyiyoruz ama ben kendi adıma ,bikinili fotolarımın yayınlanmasını istemiyorum artık. Gençler gönüllerince giysin, onlara çok yakışıyor. Her şey, zamanında güzel."

TACİZ İTİRAFI

"Minibüste başınıza ilginç bir olay geldi mi?" sorusu da Karlı'ya sorulan bir başka soruydu. Songül Karlı otobüste yaşadığı tacizi şu sözlerle itiraf etti:

"Minibüste değil ama otobüste geldi. Annemle otobüse bindiğimiz bir gün, arkamda duran bir adamın elle tacizine uğradım. Bunu gören annem, adamı otobüsün içinde tekme tokat dövdü. Eskiden insanlar böyle durumlarda tepki vermek yerine, utanır ve sessiz kalırdı. Annem sessiz kalmadı. Şimdi insanlar daha bilinçli ve cesur. Seslerini, çıkarabiliyor ve tepki gösterebiliyorlar. Bun da sosyal medyanın etkisi çok. Eskiden insanlar, böyle bir şeyi görse bile sesini çıkarmaz, görmezlikten gelirdi. Şimdi insanlar, böyle durumlarda birbirini koruyor ve birbirlerine destek oluyorlar."
 

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