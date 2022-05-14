Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ayna pozuyla sosyal medyayı yıktı

2021 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla şöhretin kapılarını aralayan Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adeta bir fenomen halini geldi. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Aleyna Kalaycıoğlu, pozlarıyla takipçilerinden tam not alıyor.

CİNSELLİK AÇIKLAMASIYLA OLAY OLMUŞTU

Survivor'da cinsellik var mı sorusunu yanıtlayan Kalaycıoğlu, "Şimdi biz adet falan olamadığımız için bizim erkeklik hormonu çok fazla baskılanıyor. O yüzden olamıyoruz. Hormonal çok dengesizlikler oluyor. O an kimin aklına böyle bir şey gelir bilmiyorum." demişti.

560 bin kişilik Instagram hesabından paylaşımlar yapan ve güzelliğini ortaya çıkaran pozlar veren Aleyna Kalaycıoğlu, sık sık cesur paylaşımlarda yapmayı ihmal etmiyor. Son olarak hikayeler kısmından sütyensiz ayna pozunu paylaşan fenomen isim adeta yürek hoplattı.