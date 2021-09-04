Survivor Merve Aydın annesini kaybetti

Survivor yarışmasında 2013 yılında üçüncü, 2015 yılında ise ikinci olan Merve Aydın, annesinin ölüm haberiyle yıkıldı. Acı haberi Instagram hesabından veren Aydın, cenaze bilgilerini de paylaştı.

"ANNEMİ KAYBETTİK"

Aydın, paylaşımından "Annemi kaybettik. Annem için dua eden herkesten Allah razı olsun. Canım annemin cenazesi bugün Albayrak Camii'nde öğle namazını takiben kılınacaktır. Kayaşehir Şamlar Mezarlığı'na defnedilecektir" dedi.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

2018 yılında Mehmet Akif Filiz ile evlenen ve bir çocuk dünyaya getiren Merve Aydın, bir süredir kanser tedavisi gören annesiyle ilgileniyordu.



DUA İSTEMİŞTİ



Tedavi sürecinde annesini bir an olsun yalnız bırakmayan Aydın, dün de Instagram hesabından paylaşım yaparak hastanede tedavi gören annesi için sevenlerine seslenmiş ve "Sizlerden annem için dua istiyorum" demişti.