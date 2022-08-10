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Survivor Nisa Bölükbaşı pembeler içinde pozlarını paylaştı!

Survivor 2022 All Star yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak bir reklam çekimi için anlaşma sağlayan ve çekimlerden mini şortlu pozlarını sergileyen Nisa Bölükbaşı'nın bacaklarındaki o detay dikkat çekti. Takipçileri pozlarına yorum yağdırdı.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:49
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Survivor Nisa Bölükbaşı pembeler içinde pozlarını paylaştı!
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Survivor 2022 All Star yarışmasında Adem Kılıççı ile kaldığı finalde daha çok oy alarak şampiyon olan Nisa Bölükbaşı, şimdilerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Son olarak anlaşma sağladığı reklam çekiminden pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Bölükbaşı, mini şortlu pozlarıyla gündeme geldi. Bölükbaşı'nın pozlarındaki o detay takipçilerinin gözünden kaçmadı.

PEMBELER İÇİNDE POZ VERDİ

Güzel yarışmacı Nisa Bölükbaşı, sosyal medya hesabından sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor.

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Son olarak anlaştığı reklam firmasıyla çekimlere başlayan Nisa Bölükbaşı, pembeler içinde mini şortlu pozlarını paylaştı.

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Bölükbaşı'nın pozlarına takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağdı.

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"O YARALAR EMEK EMEK"

Nisa Bölükbaşı'nın yaptığı mini şortlu paylaşımda bacağındaki yaralar takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Takipçileri Nisa Bölükbaşı'nın pozunun altına, "Bacağındaki o yaralar emek emek" şeklinde yorum yaptı.

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