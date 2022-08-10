Survivor Nisa Bölükbaşı pembeler içinde pozlarını paylaştı!

Survivor 2022 All Star yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak bir reklam çekimi için anlaşma sağlayan ve çekimlerden mini şortlu pozlarını sergileyen Nisa Bölükbaşı'nın bacaklarındaki o detay dikkat çekti. Takipçileri pozlarına yorum yağdırdı.