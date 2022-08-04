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Survivor Sabriye Şengül denizin içinden bikinili poz verdi!

Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyuran sporcu Sabriye Şengül, son zamanlarda birbirinden iddialı pozlarıyla sosyal medyada oldukça konuşuluyor.

04 Ağustos 2022 Perşembe 10:34
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Survivor Sabriye Şengül denizin içinden bikinili poz verdi!
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Survivor'a iki defa katılan Sabriye Şengül hem performansı hem de ada yaşantısıyla göz önünde olan bir isimdi. Şengül, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkmaya başladı.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Sabriye Şengül cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Denizin içinden bikinili poz verdi ve bu pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

O poza takipçileri, "Doğanın kalitesini arttırmışsın", "Yaktı gemileri" gibi yorumlar yaptı.

34 yaşındaki Sabriye Şengül Türk kickboksçu ve karma dövüş sanatçısıdır.

Son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla adı sıklıkla anılıyor.

Survivor Sabriye Şengül denizin içinden bikinili poz verdi!

Anahtar Kelimeler:
SurvivorSabriye ŞengülBikinili Poz
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