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Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı Çağrı'ya resti çekti

Survivor 2021 yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında yarışmacılar iletişim oyunu için karşı karşıya geliyor. Oyun sırasında Çağrı'nın sinirlenmesi ve sunucu Murat Ceylan'ın üstüne yürümesi sonrası konseyde Acun Ilıcalı resti çekti. Çağrı'nın bu hareketi 'acaba diskalifiye mi olacak?' sorusunu akıllara getirdi.

09 Mart 2021 Salı 13:56
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Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı Çağrı'ya resti çekti

Survivor yeni bölüm fragmanı; ilk olarak Ünlüler takımında yaşanan Barış ve Doğan arasındaki kavgaya yapılan yorumla başlıyor. Batuhan'ın sitemlerinin ekrana geldiği fragmanda takım arkadaşı İsmail'e sert çıkıyor.

Batuhan yaptığı açıklamada, "İsmail ağabey ikidir takıma ihanet ediyor. Adam bir ensesinden Barış'ı ayırır bir ensesinden Doğan'ı alır böyle ayırır." diyerek tepkisini dile getiriyor.

Daha sonra yarışmacılar iletişim oyunu için karşı karşıya geliyor. Sinirlerin gerildiği yarışmada Çağrı, Gönüllüler takımına sert tepki gösteriyor. 'Özür dileyecek' diye bağıran Çağrı araya giren Murat Ceylan'a da sinirleniyor.

Sunucu Murat Ceylan'ın 'Çağrı yeter' demesiyle iyice çıldıran Çağrı adeta deliye dönüyor ve ünlü sunucuya 'Ne yeter sana ne?' diye tepki gösteriyor. Takım arkadaşlarının zor sakinleştirdiği Çağrı daha sonra oyun alanından koşarak ayrılıp bir bölgeye gidiyor.

Daha sonra yarışmacılar eleme için konseye geliyor ve Acun Ilıcalı Çağrı'ya çok sert tepki gösteriyor. Ilıcalı, 'Ben arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum. Şimdi 'yarışmayı bırakıyorum' dersen mutlu oluyorum" diyor. Çağrı ise bu sözler sonrası gözyaşlarını tutamıyor.

Acun Ilıcalı'nın açıklamasından sonra Çağrı, 'diskalifiye mi olacak?' sorusu akıllara geliyor.

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