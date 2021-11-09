Takipçilerinden tepki yağdı

Alman model Kerstin Tristan sosyal medya hesabından 186 bin takipçisine dövmelerinden önceki halini gösterdi. Fenomen ismin takipçileri değişim karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirtti.

Kerstin’in dövme tutkusu yaklaşık 5 yıl önce başladı. Koluna ilk olarak küçük bir kelebek dövmesi yaptıran fenomen isim yıllar içinde ise vücudunu âdeta bir bahçeye dönüştürdü. Kelebek ve çiçek temalarında yüzlerce dövmesi bulunan Tristen, 2014 yılından kalan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Tamamen dövmesiz ve sapsarı saçlarıyla gülümsediği fotoğraf kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti.

2014 yılındaki kendi fotoğrafını tanımakta zorlandığını ifade eden Kerstin, takipçilerine hangi halini daha çok beğendiklerini sordu. Gönderisine Kerstin, “Aman Tanrım, bu ben miyim? 2014’te hala sıfır dövmeli olduğum zamanlar. Sizce hangisi daha güzel?” notunu ekledi.

Bazı kullanıcılar değişimini beğendiğini söylerken bazıları ise eski halinin daha güzel olduğunu vurguladı.