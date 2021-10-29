Talimatla soyundular sansürsüz yayınladılar!

Görüntüler ise sansürsüz bir şekilde yayınlanıyor. Oyuncu Brynne Edelsten da yarışmanın kurbanı oldu.

YARIŞMA PROGRAMINDA SKANDAL!

Avustralya'da yayınlanan ve askeri eğitim kurallarının uygulandığı Who Dares Win(SAS) programında yaşananlar tepki çekti. Oyuncu Brynne Edelsten ise format kurbanı oldu.

Programın formatına göre; yarışmacılar açık alanda kadın ve erkek hep beraber her bir bölüm için farklı elbiseler giymek zorunda.

Kurala göre yarışmacılar iç çamaşırlarını dahi açık alanda değiştirmek zorundalar.

Televizyonda kesilmeyen görüntülerde izleyiciler yarışmacıların müstehcen yerlerini dahi görüyor.

Özellikle kadın yarışmacılar, erkeklerin önünde elbiselerini değiştirirken elleri ile cinsel organlarını kapatmak için büyük çaba sarf ediyor.

Programda eğitmen olarak görev yapan eski komandolar, yarışmacılara emir verdiğinde yarışmacılar elbiselerini çıkarıyor.

Böyle bir emir sırasında Amerikalı oyuncu Brynne'nin göğüsleri iç çamaşırından dışarı çıktı.

Oyuncunun göğüslerinin dışarı fırladığı anlar kesilip sansür uygulanmadığı için, izleyiciler o anda olan biten her şeyi gördü.