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Taner Ölmez'in eşi bakın kim çıktı!

Taner Ölmez, 2019-2021 döneminde yayınlanan Mucize Doktor dizisindeki Ali Vefa rolü ile beğeni topladı. Bu dizide başrolü canlandıran Ölmez, Ali Vefa rolü ile akıllara kazındı. Geçtiğimiz yıl dünya evine giren ünlü oyuncunun, kendisi gibi ünlü olan eşi Ece Çeşmioğlu bakın kim çıktı.

16 Eylül 2022 Cuma 21:41
52 Okunma
Taner Ölmez'in eşi bakın kim çıktı!


Mucize Doktor dizisi ile iyi bir çıkış yakalayan Taner Ölmez'in evliliği, magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu. Evliliklerine devam eden ikili, bu defa Ece Çeşmioğlu'nun geçmişiyle gündeme geldi.

BAKIN KİM ÇIKTI

Taner Ölmez'in eşi Ece Çeşmioğlu bir zamanların çocuk oyuncusu çıktı.

Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez'in eşi Ece Çeşmioğlu bakın kim çıktı! Meğer bir zamanlar...

Ece Çeşmioğlu, 2006-2008 yıllarında yayınlanan İki Aile dizisinde Ceren Karaman rolünü oynamış...

Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez'in eşi Ece Çeşmioğlu bakın kim çıktı! Meğer bir zamanlar...

Şimdilerde 31 yaşında olan Çeşmioğu, eski görünümüyle şaşırttı.

Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez'in eşi Ece Çeşmioğlu bakın kim çıktı! Meğer bir zamanlar...

Eşi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu 2002 yılından beri dönem dönem ekranlarda yer alıyor.

Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez'in eşi Ece Çeşmioğlu bakın kim çıktı! Meğer bir zamanlar...

Çocuklar Duymasın, El Bebek Gül Bebek, İki Aile, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Söz gibi yapımlarda rol aldı.

Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez'in eşi Ece Çeşmioğlu bakın kim çıktı! Meğer bir zamanlar...

Oyunculuk alanında birden fazla ödülü bulunuyor.

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