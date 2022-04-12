Künye
Kıbrıs 20
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı
Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır...
8 yıl hapis cezası!
8 yıl hapis cezası!
Okulun güvenlik şefine yumruk attı
Okulun güvenlik şefine yumruk attı
Markette hırsızlık
Markette hırsızlık
2 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! Mahkemeden yeni gelişme...
2 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! Mahkemeden...

Tarkan'dan iddialara yanıt

Şarkıcı Tarkan, son dönemde hakkında çıkan iddialarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Tarkan yat aldı iddialarını yalanladı.

12 Nisan 2022 Salı 13:48
33 Okunma
Tarkan'dan iddialara yanıt

'Geççek' şarkısıyla Türkiye'nin gündemine oturan Tarkan son dönemde hakkında çıkan, "80 milyon TL'ye yat satın aldı" iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

49 yaşındaki Megastar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yat almadım, Kaz Dağları'nda villam yok, hiç olmadı. Saçım da protez değil ama arada boyuyorum" sözlerini dile getirdi. 

Tarkan'ın paylaşımının ardından Cem Yılmaz da konuyla ilgili espirili bir paylaşımla şarkıcıya destek oldu.

AİLESİYLE TATİLDE

Öte yandan Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile tatil sezonunu erken açan ünlüler arasına katılmış, ailesiyle tatilde çekilen karesini geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Şarkıcı hangi ülkeye gittiğini açıklamazken, bazı takipçileri Tarkan ve ailesinin Karayipler'e gittiğini ileri sürmüştü.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Semih Öztürk'ten olay yorum!
Semih Öztürk'ten olay yorum!
Yeni imajı şaşkına çevirdi! "Emrah mı o?"
Yeni imajı şaşkına çevirdi! "Emrah mı o?"
Şevval Şahin'in 'ekler' paylaşımı sosyal medyanın diline düştü!
Şevval Şahin'in 'ekler' paylaşımı sosyal medyanın diline düştü!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim