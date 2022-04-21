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Taze baba Kıvanç Tatlıtuğ imaj değiştirdi!

Geçtiğimiz günlerde baba olan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, başrol oynadığı Yakamoz S-245 dizisinin galasına katıldı. İmaj değiştiren oyuncu, sakallarının yanı sıra bıyık bıraktı.

21 Nisan 2022 Perşembe 11:19
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Taze baba Kıvanç Tatlıtuğ imaj değiştirdi!

2016 yılında Başak Dizer ile nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ, 15 Nisan'da babalık heyecanı yaşadı. Ulus'taki özel bir hastanede bebeklerine kavuşan çift, oğullarına Kurt Efe adını verdi. Özel hayatının yanı sıra kariyeriyle de gündemden düşmeyen Tatlıtuğ, dün akşam yeni dizisi Yakamoz S-245'in galasına katıldı.

BIYIK BIRAKTI

Yıllardır imajında sık sık değişiklikler yapan başarılı oyuncu, dizisinin galasına da yeni imajıyla katıldı. Tatlıtuğ bir süredir kullandığı sakallarının yanı sıra bir de bıyık bıraktı. Oyuncunun yeni imajı sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar "Baba olunca imaj da değişti" yorumları yaptı.

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