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Tilbe hakkında konuşturmama kararı aldırdı

Köpeklerle ilgili paylaşımları nedeniyle şahsına hakaret içerikli söylemler için 1 ay boyunca konuşturmama kararı aldıran Tilbe hakkında konuşmaya devam eden şahıslar 10 gün hapis yatacak.

23 Nisan 2022 Cumartesi 14:10
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Tilbe hakkında konuşturmama kararı aldırdı

Sanatçı Yıldız Tilbe, 12 Mart'ta sosyal medya hesabından sokak köpekleri ilgili paylaşımlarda bulunmuş, paylaşımlarında "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya" ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşım sonrası bazı hayvan severler ile hayvan haklarını koruyan kurumlar, Yıldız Tilbe hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunurken, Tilbe'de kendisine hakaret edildiğini iddia ederek aralarında ünlülerin de bulunduğu 26 kişi 11 kurum hakkında şikayette bulunmuştu.

Sanatçı, koruma talebinde bulundu

Yıldız Tilbe, kendisi üzerinden gündem oluşturduklarını, konuyu köpürttüklerini ve kendisine "Cahil kadın, hayvan düşmanı, akıl sağlığı bozuk, sen geber"şeklinde söylemlerde bulunduklarını iddia ederek sunucular Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında korunma talebinde bulundu.

Sanatçı Yıldız Tilbe, hakkında konuşturmama kararı aldırdı #1

Karara uyulmadığı takdirde 10 güne kadar hapis uygulanacak

Talebi değerlendiren mahkeme, davalılar Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto’nun 1 ay süreyle Yıldız Tilbe’ye yönelik şiddet tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamalarına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemelerine hükmetti.

İHA'nın haberine göre, mahkeme ayrıca, 3 sunucunun karara uymaması halinde 3 günden 10 güne kadar 'zorlama hapis' uygulanmasına karar verdi.

Sanatçı Yıldız Tilbe, hakkında konuşturmama kararı aldırdı #2

Anahtar Kelimeler:
Yıldız Tilbe
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