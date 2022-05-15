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Trabzonspor taraftarı, otobüse yangın tüpü sıktı!

Bugün İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe-Karagümrük ve Trabzonspor-Altay maçlarını izlemek için yola çıkan iki takım taraftarı arasında bir benzin istasyonunda olaylar çıktı.

15 Mayıs 2022 Pazar 14:09
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Trabzonspor taraftarı, otobüse yangın tüpü sıktı!

Bordo-mavili taraftarlar, Fenerbahçelilerin ve çocukların da bulunduğu otobüsün içine "Bize her yer Trabzon" diyerek yangın tüpü sıktı. Yaşananlar sonrası sarı-lacivertli kulüp, taraftarları için geçmiş olsun mesajı yayınlayarak konunun takipçisi olunacağını belirtti.

Tff'nin Trabzonspor'un Altay maçını Atatürk Olimpiyat Stadı'na vermesi ve Fenerbahçe'nin maçıyla aynı gün oynatması oldukça tepki çekerken, kamuoyu taraftarından eleştirilmişti. Bugün ortaya çıkan görüntüler adeta eleştirilerin yerinde olduğunu ortaya koydu.

Trabzonspor taraftarı çoluk çocuk dinlemedi! Fenerbahçelilerin olduğu otobüsün içine yangın tüpü sıktılar

İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe-Karagümrük ve Trabzonspor-Altay maçlarını izlemek için yola çıkan iki takım taraftarı arasında bir benzin istasyonunda tartışma çıktı. Bordo-mavili taraftarlar, Fenerbahçelilerin ve çocukların da bulunduğu otobüsün içine "Bize her yer Trabzon" diyerek yangın tüpü sıktı.

Trabzonspor taraftarı çoluk çocuk dinlemedi! Fenerbahçelilerin olduğu otobüsün içine yangın tüpü sıktılar

Yaşananlar sonrası otobüste bulunanların nefes almakta güçlü çektiği görülürken, çocuklar da ağladı. Olaylar kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu ve Fenerbahçe, taraftarı için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada, "Futbol Takımımızın bugün stadımızda oynayacağı Fatih Karagümrük maçını izlemek için Edremit'ten yola çıkan Fenerbahçe taraftarını taşıyan Edremit Derneğimizin otobüsüne, Osmangazi Köprüsü'nde Trabzonspor formalı kişiler tarafından bıçaklı, sopalı bir saldırı gerçekleşmiştir.

Trabzonspor taraftarı çoluk çocuk dinlemedi! Fenerbahçelilerin olduğu otobüsün içine yangın tüpü sıktılar

Otobüste bulunan, bu saldırıya maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İçerisinde kadın ve çocuk taraftarlarımızı da taşıyan otobüsün camlarını kıran, otobüsün içine kadar girerek yangın tüpü sıkan taraftar görünümlü saldırganları kınıyor; gereken cezayı almaları için Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konunun takibinde olacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTrabzonsporMagazin
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