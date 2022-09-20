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Trafik kazası geçiren Acun Ilıcalı bugün ameliyat olacak

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın motor kazası geçirdiği öğrenildi. Kaza sonrası hızla özel bir hastaneye kaldırılan Ilıcalı'nın sağlık durumuyla ilgili bilgiler geldi. Kazada Ilıcalı'nın yanında kızının da olduğu aktarılırken Ilıcalı'nın motosikletine çarpan aracın sürücüsü emniyete götürüldü. Ünlü televizyoncu bugün kırık kolundan ameliyat olacak.

20 Eylül 2022 Salı 11:57
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Trafik kazası geçiren Acun Ilıcalı bugün ameliyat olacak


Dün akşam saat 17.30 sıralarında Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde Recep K. idaresindeki hafif ticari araç, döneceği istikameti kaçırıp sola doğru manevra yaptığı sırada ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklete çarptı. Kazada motosikletten düşen Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı testte ise sürücü Recep K.'nın alkolsüz olduğu belirlendi. Sürücü Recep K., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Kazayla ilgili ekiplerin incelemeleri sürüyor.

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BUGÜN AMELİYAT OLACAK!

Kolunun kırıldığı öğrenilen ünlü yapımcının son durumuyla ilgili açıklama Hull City kulübünün resmi hesabından yapıldı. Ilıcalı'nın 20 Eylül'de ameliyat edileceğinin belirtildiği açıklamada, "Kazada kolunda kırık olan başkanımız Acun Ilıcalı, salı günü ameliyat olacak. Acun'a ameliyatının hayırlı olmasını ve acil şifalar diliyoruz" denildi.

Motor kazası haberini alan Acun Ilıcalı'nın yakınları hastaneye akın etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile çok sayıda sanatçı da hastaneye gelenler arasında yer aldı.

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Oyuncu İbrahim Büyükak da haberi alır almaz hastaneye geldi. Büyükak, "Duyduğumuz kadarıyla durumu iyi. Şimdi hepsini öğreneceğim." dedi.

2019'DA ARACIYLA KAZA YAPMIŞTI

Acun Ilıcalı, 2019 yılında da aracıyla kaza geçirmişti. Kuzey Marmara Otoyolu'nda Anadolu yakasında kaza geçiren Ilıcalı, yara almadan kurtulmuş ve lüks aracı kullanılamaz hale gelmişti. Kazada Ilıcalı'nın kullandığı araç, lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarpmıştı.

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