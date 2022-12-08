Tuba Büyüküstün ikiz kızlarını da alıp ülkeyi terk etti

39 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün 10 yaşında olan kızları ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Instagram hesabından sık sık kızları Maya ve Toprak ile neşeli anlarını paylaşan güzel anne Tuba Büyüküstün ikizlerini de alarak İstanbul'u bir süreliğine terk etti.

Paris hakkında Elle dergisine konuşan Tuba Büyüküstün konuşmasında "Kızlarla birlikte şimdilik buradayız, ama ne kadar süreceğine dair plan yapmadık. Paris'i çok sevdiğimi ve tıpkı İstanbul gibi burada da kendimi evimde hissettiğimi hep söyledim Kızlar okula gidiyor, ben de günlük işlerimi hallediyorum" dedi.

Oyuncunun kızlarıyla paylaştığı son fotoğraf da beğeni topladı.