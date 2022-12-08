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Tuba Büyüküstün ikiz kızlarını da alıp ülkeyi terk etti

Tuba Büyüküstün, oyuncu Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak'ı da alarak İstanbul'u terk etti. Paris'e yerleşen güzel oyuncu ne kadar süre burada kalacağına dair bir plan yapmadığını söylerken "İstanbul gibi burada da kendimi evimde hissettiğimi hep söyledim" dedi.

08 Aralık 2022 Perşembe 15:43
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Tuba Büyüküstün ikiz kızlarını da alıp ülkeyi terk etti



39 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün 10 yaşında olan kızları ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Instagram hesabından sık sık kızları Maya ve Toprak ile neşeli anlarını paylaşan güzel anne Tuba Büyüküstün ikizlerini de alarak İstanbul'u bir süreliğine terk etti.

Paris hakkında Elle dergisine konuşan Tuba Büyüküstün konuşmasında "Kızlarla birlikte şimdilik buradayız, ama ne kadar süreceğine dair plan yapmadık. Paris'i çok sevdiğimi ve tıpkı İstanbul gibi burada da kendimi evimde hissettiğimi hep söyledim Kızlar okula gidiyor, ben de günlük işlerimi hallediyorum" dedi.

Ekran Alıntısı

Oyuncunun kızlarıyla paylaştığı son fotoğraf da beğeni topladı.

Anahtar Kelimeler:
Tuba BüyüküstünMagazinOyuncu
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