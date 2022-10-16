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Tuba Büyüküstün, Kalkavan'a duygusal veda...

Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kalkavan'ın ölümü sonrası Instagram hesabından paylaşım yapan Tuba Büyüküstün, Kalkavan'a sarıldığı fotoğrafın üzerine duygusal bir not yazdı.

16 Ekim 2022 Pazar 17:02
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Tuba Büyüküstün, Kalkavan'a duygusal veda...



Dobra kişiliği ve başarılı oyunculuğu ile tanınan 59 yaşındaki Billur Kalkavan, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Kalkavan önceki gün saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MANTAR ENFEKSİYONA NEDEN OLMUŞ

Ünlü oyuncunun sevgilisi Buğra Bahadırlı, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 03.45'te kalbi durdu" dedi.

UZUN UZUN BİLLUR'U ANLATTI

Ölümüyle herkesi yasa boğan Billur Kalkavan için Tuba Büyüküstün de duygusal bir paylaşım yaptı. 

Büyüküstün, Kalkavan'a şu sözlerle veda etti:

"Eğer Billur Kalkavan'ı hiç tanımadıysanız.... Sadece yanında olmak bile eğitirdi insanı. Mesela ne görürdünüz onda biliyor musunuz; elinde olmayanlar için şikayet etmek yerine olanlar için şükretmeyi.. Kimsenin arkasından konuşmamayı, saygısızlık yapmadan açık sözlü ve dürüst olmayı. Sevdiklerinle olduğun anı yaşamayı. Olduğun halinde saklanmadan gerçek olabilmeyi. Meraklı olmayı, hayatın bilgilerine aç olmayı ve o bilgileri başkalarıyla paylaşabilmeyi. Hata yaptığını kabul etmenin büyük bir özgürlük olduğunu. Zenginliğin parayla alakası olmadığını, hayvanlarla da saatlerce sohbet edilip hal hatır sorulabileceğini.. Sevgi ve muhabbetin bu hayatın çarkı olduğunu.. Ve aklıma gelmeyen bir sürü şey. O bizim Bili'miz."

Anahtar Kelimeler:
Akciğer KanseriTuba BüyüküstünKalkavan
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