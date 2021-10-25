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Tuba Büyüküstün'ü yıkan ölüm haberi

Oyuncu Tuba Büyüküstün, 2008-2010 yılları arasında beraberlik yaşadığı Sami Saydan'ın 19 yaşındaki oğlu Tuna Saydan'ın ölümüyle sarsıldı.

25 Ekim 2021 Pazartesi 13:50
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Tuba Büyüküstün'ü yıkan ölüm haberi
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Oyuncu Tuba Büyüküstün 2008-2010 yılları arasında beraberlik yaşadığı Sami Saydan'ın 19 yaşındaki oğlu Tuna Saydan'ın ölümüyle adeta yıkıldı.

TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Sami Saydan’ın 19 yaşındaki oğlu Tuna Saydan, önceki gün geçirdiği trafik kazası sonucu yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.

Saydan’ın oğlu için dün geceden beri kan arayışı vardı, Büyüküstün de Tuna için seferber olmuştu. Ancak tüm çabalara rağmen 19 yaşındaki Tuna Saydan kurtarılamadı.

INSTAGRAM’DAN DUYURDU

Tuba Büyüküstün ölüm haberini alınca Instagram hesabından siyah bir paylaşımla acısını duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
Tuba Büyüküstün
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