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Turabi Çamkıran: Acun abi ters köşe yapmayı iyi biliyor

Survivor'da iki şampiyonluğu bulunan Turabi Çamkıran, Survivor 2022 All Star kadrosunun açıklanmasının ardından açıklama yaptı. Turabi, "Biliyorsunuz, Survivor sürprizlerle dolu. Acun abi de ters köşe yapmayı herkesten iyi biliyor. Bu sezon mu olur, son aylarda mı olur, yoksa önümüzdeki sezon mu olur bilmem..." dedi.

18 Aralık 2021 Cumartesi 23:29
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Turabi Çamkıran: Acun abi ters köşe yapmayı iyi biliyor
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Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz hafta Instagram hesabından açıkladığı Survivor 2022 All Star takımlarında çok sayıda şampiyon ve finalist bulunuyor. 2014 ve 2015'te şampiyonluk ipini göğüsleyen Turabi Çamkıran ise kadroda yer almıyor.

Çamkıran, "Biliyorsunuz, Survivor sürprizlerle dolu" diyerek sevenlerini heyecanlandırdı.

Çamkıran, "Merhaba arkadaşlar, artık şu sorunuza cevap vereyim; 'Survivor All Star'da var mıyım yok muyum?' Öncelikle bütün söylediklerinize katılıyorum.... Eğer 15 yaşımdaki halimle konuşuyor olsaydınız, 'Turbo Turabi'siz Survivor All Star takımı mı olur? Beni nasıl aramazlar ya' derdim. Şahıslar değil arkadaşlar, programın kendisi efsane..." dedi.

"Ben veya diğerleri olsun olmasın, Survivor her türlü izlenir" diyen Turabi, "İlk seferde ismimin açıklanmaması, olmayacağım anlamına gelmiyor. Bunları söylemem, olacağım anlamına da gelmiyor..." diye konuştu.

Turabi sözlerini şöyle sürdürdü: "Biliyorsunuz, Survivor sürprizlerle dolu. Acun abi de ters köşe yapmayı herkesten iyi biliyor. Bu sezon mu olur, son aylarda mı olur, yoksa önümüzdeki sezon mu olur bilmem..."

"Tek bildiğim bir şey var, umarım Survivor yarışmacıları ekstra iyi hazırlanmışlardır ve umarım son aya ekstra enerji bırakırlar. Düşünsenize son ay gelip kupayı alıp eve gidiyormuşum. Valla böyle bir hareket bekliyorum kendimden."

Son Güncelleme: 19.12.2021 00:43
Anahtar Kelimeler:
Turabi çamkıranSurvivorAcun Ilıcalı
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