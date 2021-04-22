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Türkiye’de ilk kez sakal yarışması düzenlenecek

Dünyanın farklı ülkelerindeki örnekleri uzun yıllardır devam eden sakal yarışması, bu yıl ilk kez Türkiye’de düzenlenecek.

22 Nisan 2021 Perşembe 14:06
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Türkiye’de ilk kez sakal yarışması düzenlenecek

En trend sakalların seçildiği "Sakal Star Türkiye" adlı yarışmada ünlü kuaför Özcan Tekcan, dijital medya danışmanı ve yazar Oğuzhan Saruhan ve 2016 İsveç sakal şampiyonu Mehmet Gökcek'in aralarında bulunduğu jüri üyeleri görev alacak. Son dönemlerde erkeklerin yeni tutkusu haline gelen sakal ve sakal bakımıyla ilgili tüm ihtiyaçları karşılayan e-ticaret platformu Sakalbaba.com tarafından düzenlenen yarışmaya başvurular 17 Nisan-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR ONLİNE YAPILACAK

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek yarışmaya başvurular, www.sakalbaba.com sitesinden yapılabilecek. Türkiye’den başvuruların kabul edileceği yarışmanın finali, 6 Haziran’da  YouTube’dan canlı yayınlanacak. Yarışmada finale kalan ve jüri tarafından derece almaya hak kazanan 3 katılımcının yanı sıra 1 katılımcıya da Onur Ödülü verilecek.

Anahtar Kelimeler:
Sakal YarışmasıSakal2021 Sakal Modelleri
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