Ünlü oyuncu Anne Heche hayatını kaybetti!

VÜCUDUNDA CİDDİ YANIKLAR OLUŞTU

53 yaşındaki ABD’li oyuncu Anne Heche, Los Angeles’taki direksiyonun hakimiyetini kaybederek hızla kendi evinin garajına çarptı. Çarpmanın etkisiyle oyuncunun da içinde olduğu araç alev aldı. Alev topuna dönen araçtan çıkarılan oyuncunun sırtında ciddi yanıklar meydana geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

Oyuncunun beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından, yaşam destek ünitesinin fişinin çekildiğini açıklandı. 53 yaşında yaşamını yitiren ünlü oyuncunun organları da bağışlanacak. Ailesi, oyuncunun organlarını bağışlamanın uzun zaman önce kendisi tarafından verilmiş bir karar olduğunu söylemişti.

“GÜZEL ARKADAŞIM CENNETE GİTTİ”

Heche’nin arkadaşı Nancy Davis, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Cennet yeni bir melek kazandı. Sevgi dolu, kibar, eğlenceli, sevimli ve güzel arkadaşım Anne Heche, cennete gitti. Onu çok özleyeceğim ve paylaştığımız tüm güzel anıları hatırlayacağım. Anne her zaman içimdeki en iyiyi ortaya çıkaran en nazik, en düşünceli insandı.” dedi.

ANNE HECHE KİMDİR?

Anne Celeste Heche, 25 Mayıs 1969 tarihinde Ohio’da doğdu. Nancy ve Donald Heche çiftinin kızı olarak Ohio’da dünyaya gelen Anne Heche, liseden mezun olduktan sonra 1987 yılında pembe dizi Another World’de biri iyi biri kötü ruhlu ikiz kız kardeşleri canlandırdı ve bu rol televizyonda oynadığı ilk büyük rolü oldu. Bu rolle 1989 yılında Soap Opera Digest dergisinin verdiği Umut Veren Kadın Oyuncu ödülünü ve 1991 yılında gündüz kuşağı Emmy Ödülü’nü kazandı.

İlk Sinema filmini 1993 yılında oynayan Heche daha sonra pek çok televizyon dizisi ve sinema filminde oynadı. 1998 yılın yapımı 6 gün 7 gece filminde Robin Monroe olarak rol almıştır. 2000 ve 2001 yıllarında 3 filmin yönetmenliğini yaptı.