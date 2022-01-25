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Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Ayberk Pekcan yaşamını yitirdi. Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde oynayan Pekcan'ın ölüm haberini MESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sait Dervişoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

25 Ocak 2022 Salı 10:57
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Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
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Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı dizileriyle tanınan ve son olarak da Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan Ayberk Pekcan 51 yaşında hayatını kaybetti.

Ölüm haberini Mersin Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Sait Dervişoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. 

Dervişoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Canım, ciğerim, dostum, arkadaşım, ağabeyim; Türk sinemasının emektarı Ayberk Pekcan'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" sözlerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Ayberk Pekcan
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