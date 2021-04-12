Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ gözaltına alındı

3 kişinin yaralandığı olayda, Üstündağ ve yanındaki 4 kişi gözaltına alındı.

Bodrum’da düzenlenen "Rally Bodrum" turnuvasının ödül töreninden sonra oyuncu Mustafa Üstündağ, bir yakınının ralliye katıldığını ve henüz dönmediğini söyleyerek nerede olduğunu sordu.

Görevliler ise aracın arızalandığını, çekiciyle aracın getirildiğini söylerken, görevlilere bağıran Üstündağ, telefonla bir görüşme yaptı.

Bir süre sonra arabayla 4 kişi gelirken, Üstündağ ve yanındaki 4 kişi rallinin komite üyelerini darp etti.

Kavga sonucu silahla 1 kişi ayağından yaralanırken, 2 kişi ise vücutlarının çeşitli yerlerinden darp edildi.

Olay yerine gelen ambulanslarla Bodrum’da özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Oyuncu Mustafa Üstündağ ile yanındaki 4 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.